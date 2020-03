Studiereisverslag – Met Sunair Vakanties naar Dublin en New York

Toen geluk nog heel gewoon leek te zijn en de wereld nog niet zo op zijn kop stond, vertrok Sunair Vakanties met een groep reisagenten van 5 tot 11 maart op studiereis naar Dublin en New York. Linda Andeweg (sales manager bij Sunair Vakanties): “Ondanks alles heb ik toch een verslag geschreven, even wat anders dan corona.”

Linda: Sunair en Aer Lingus organiseerden van 5 tot 11 maart een studiereis naar Dublin en New York. Er werd gevlogen met Aer Lingus en er zat één volle dag Dublin in het programma. Reisagenten konden nu zelf ervaren hoe het is om al in Dublin door de Amerikaanse douane te gaan, dit noemen ze een ‘preclearance’. Iedereen vond dit echt een verademing, want bij aankomst op de luchthaven van New York kun je zo doorlopen; geen douane, geen rijen, geen huilende kinderen, niet wachten, gewoon doorlopen, koffer pakken en hup in de transferbus of taxi. Wij waren zo snel dat we op onze transferbus moesten wachten…”

Dublin

“Maar we gaan even terug naar Dublin; na anderhalf uur vliegen met Aer Lingues stond de bus al klaar om ons mee te nemen op een ontdekkingstrip door de stad en dat hebben we geweten! We startten namelijk met een whiskyproeverij, dus de sfeer zat er al snel in! Uiteraard mocht Trinity College niet ontbreken en kregen we een rondleiding door Windmill Lane recording studios waar veel bekende artiesten hun nummers opnamen. In de avond heerlijk eten en dansen op Ierse muziek. Wat een gezellige stad en gastvrije mensen. De volgende dag hotelbezoeken en een stadswandeling door onder meer de Templebar. Toen was het tijd voor de doorvlucht naar New York en daar waren we eigenlijk best heel snel.”

New York

“New York, hier was praktisch niemand van de groep topreisagenten geweest. Zo mooi om te zien dat ze deze stad in drie dagen tijd in hun hart sloten. Iedereen bleef foto’s maken en ervaringen uitwisselen. We sliepen in een van onze bestsellers: Beacon Hotel met een handige ligging in de residentiële wijk ‘upper west’ ter hoogte van 72ste straat. De reisagenten hebben ervaren dat je binnen tien minuten (letterlijk) vanuit het hotel, met de metro, op Times Square staat. We hadden het geluk dat het de eerste dagen best koud was, maar de lucht was strak blauw. Op de derde dag zaten we in een t-shirt op het terras. Zalig. We hebben de eerste dag een fietstour gemaakt door Central Park. Een klassieker, maar die mag je gewoon niet missen. Er gebeurt zoveel in dit park, je kijkt je ogen uit. Daarna hebben we gepicknickt op een kleed in het park en hadden we super lekkere lunchboxen. Kun je zo bijboeken via Sunair, een echte aanrader. Na de fietstour met de metro downtown, naar de Brooklyn Bridge om foto’s te maken. Het was een drukte van jewelste. Om 14.30 uur vertrok de Circle Line Boat en stond iedereen weer klaar met zijn mobieltje om foto’s te maken van de Brooklyn Bridge en vele mooie iconen met onder meer goed ‘in beeld’ het nieuwe Observation Deck: The Edge en met als hoogtepunt (voor mij althans) het Vrijheidsbeeld. In de avond stond de musical Frozen op het programma. Ik wist niet wat te verwachten, maar de musical was zo leuk en het podium en de kostuums waren adembenemend. Niemand is in slaap gevallen en dat is best knap met een jetlag.”

Gratis extra

De tweede volle dag New York stond in het teken van de Expeditie waarbij de reisagenten zelf in groepjes hotels bezochten en opdrachten uitvoerden en ondertussen de stad en het openbaar vervoer leerden kennen. Dit is altijd een groot succes, want ’s avonds volgen zulke leuke verhalen en de meest hilarische foto’s. De reisagenten gaan de stad echt een beetje leren kennen en beleven en daar gaat het om. In de avond leidden de reisleiders (iedereen is één of twee keer reisleider en wijst de groep de weg) ons naar Top of the Rock om te genieten van het mooie uitzicht van deze gratis extra die Sunair weggeeft bij iedere pakketreis.

Sightseeing Pass

De een-na-laatste dag is meestal een vrije (min of meer) dag in New York. Met de Sightseeing Pass kon iedereen nog zien/doen wij hij wilde. Iedereen is het er wel over eens dat een Sightseeing Pass of New York Pass een grote toegevoegde waarde is als je een aantal attracties wilt bezoeken (waar bijna iedereen toch voor komt); scheelt zeker in de kosten en levert de reisagent commissie op. Aan het eind van de middag volgde een borrel en snacks bij Kixby (voorheen hotel Metro); dit boutique hotel heeft een enorme metamorfose ondergaan en blijft onze bestseller (we hebben ook hier eigen allotment). Wat een topper dit hotel, met – vanaf hun eigen dakterras – een mooi uitzicht op het Empire State Building. In de avond waren we special guests voor de pre-opening van The Edge. Een nieuw Observation Deck. Iedereen was opgetut en als verrassing had Sunair bijzonder vervoer geregeld; met oldtimers. Deze nieuwe excursie wordt via Sunair aangeboden. Wij waren een echte bezienswaardigheid in deze kleurrijke oldtimers. The Edge was ook ‘amazing’, wat een uitzicht en met een stukje glazen bodem… De champagne en hapjes lieten wij ons welgevallen.”

Empire State Building

“Tijdens de laatste ochtend waren er korte presentaties van partners voordat we naar Empire State Building vertrokken. Dit was het vierde uitzichtspunt van de reis, want One World hadden de meesten tijdens de Expeditie al bezocht (en ja, ze waren onder de indruk, ‘dat komt echt binnen’). Empire State Building heeft, buiten het mooie uitzicht uiteraard, een leuk interactief deel. Ook leuk voor kinderen! Daarna was het tijd voor de afscheidslunch met Amerikaanse hamburger alvorens we weer richting de luchthaven gingen voor de terugvlucht met Aer Lingus, met een korte stopover op Dublin. Keurig op tijd stonden we weer op Schiphol…. Om terug te keren in de realiteit met alle uitdagingen van dien…. We hopen New York snel te kunnen verkopen, want iedereen wil zijn enthousiasme/kennis delen met haar klanten!”

