Style in Travel gaat samenwerken met Stella fietsen

Style in Travel heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stella fietsen afgesloten. De Corona Travel Voucher van Style in Travel kan ook worden gebruikt als (aan)betaling op een Stella e-bike.

“We zijn, na zoveel enthousiaste reacties van klanten, naast Stella met meer doelgroep gerelateerde partijen in gesprek”, zegt Otto-Mark Schaap eigenaar van de Style group. De reisorganisatie gespecialiseerd in fly-drive arrangementen naar Portugal, Spanje, Italië, Marokko, Baltische Staten, Ierland, IJsland, USA en Canada heeft de afgelopen weken niet stil gezeten verklaart Schaap. “In 2019 waren we al begonnen met de ontwikkeling van een programma met autorondreizen. Dit is vanaf maart in een stroomversnelling geraakt. Style in Travel Roadtrips zal per 11 mei een groot aanbod rondreizen per eigen vervoer met bestemmingen als Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Engeland/Ierland op de markt brengen.”

Ook zal de reisorganisatie een deel van haar aanbod naar Spanje, Italië en Portugal per eigen vervoer online boekbaar maken. “De groepsafdeling brengt een aantal culturele arrangementen dicht bij huis per touringcar op de markt. Tevens wordt er ook een groot aanbod cursusarrangementen in de markt gezet. Denk aan meerdaagse cursussen kunstgeschiedenis, Chagall, Christendom et cetera. Nu echter niet in het buitenland maar dicht bij huis in Nederland, met in achtneming van de 1,5 meter afstand.” Style in Travel, ook werkzaam onder de namen Girassol, Mundicolor, Fundadore, Intermezzo, GoAmerika en Dream Travels zegt klaar te zijn voor de toekomst. “Misschien zullen de vliegbestemmingen wat moeilijker op gang komen. De autorondreizen en busreizen die we aanbieden bieden een alternatief”, aldus Schaap.

