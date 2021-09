Summit Travel zoekt allround reisadviseur

Deel dit artikel











Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een allround reisadviseur met goede communicatieve en administratieve skills voor onze Particulieren afdeling. In deze functie handel je boekingen en aanvragen af voor vriendengroepen, families en stellen. Je bent in staat om per telefoon en e-mail de wensen van de klant tot in de puntjes in kaart te brengen om zo tot passende reisvoorstellen te komen. Vervolgens ben jij de contactpersoon van je eigen klantenbestand. Je gaat direct samenwerken met 5 gedreven collega’s die een gezamenlijk doel voor ogen hebben: klanten blij maken met een fantastische wintersportvakantie! Je bent in staat om gestructureerd en georganiseerd te werk te gaan. Het is erg belangrijk om stressbestendig te zijn en prioriteiten te kunnen stellen, zeker tijdens drukke periodes.



Wie zijn wij?

Summit Travel is een snel groeiende online touroperator gespecialiseerd in wintersportreizen, gevestigd in hartje Rotterdam (Oostplein 420). We staan bekend om onze uitstekende persoonlijke service, gekoppeld aan een moderne en snelle website. Het Summit Travel team bestaat op dit moment uit 15 personen, waardoor de lijnen kort zijn en je kennis maakt met alle aspecten van het bedrijf. We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een professionele organisatie met informele sfeer, waarbij teamspirit hoog in het vaandel staat!

Met een Trustpilot score van 4,8 uit 5 zijn onze klanten erg tevreden, klik hier om ervaringen te lezen. Ga jij ons helpen deze kwaliteit hoog te houden en nog verder te verbeteren?

Wat ga je doen?

Je behandelt aanvragen en boekingen die per telefoon, e-mail of onze website zijn binnengekomen en creëert hiermee je eigen klantenbestand. Je bent verantwoordelijk voor je eigen klanten, van aanvraag tot terugkeer na de reis.

Dagelijks ben je bezig met klantcontact door leads en klanten te bellen, mailen en hen te voorzien van een reisvoorstel of boekingsbevestiging en factuur. Deze documenten maak je in ons eigen boekingssysteem Susy.

Je verzorgt reisadviezen op maat, denkt proactief met de klant mee, beantwoordt vragen per e-mail of telefoon, verwerkt wijzigingen in het systeem, hebt dagelijks contact met lokale partners (in Engels of Duits) en zorgt voor bijverkoop van vervoer/verzekeringen/materiaalhuur/lessen.

Verder stuur je voor je eigen klantenbestand de reisbescheiden per e-mail en neem je eventuele klachten van je eigen klantenbestand in behandeling. Wij verwachten dat je proactief meedenkt aan manieren om ons product te vermarkten, te presenteren op de website en te verbeteren.



Wat bieden wij je?

professionele en informele werkomgeving

werkweek van 40 uur (parttime is bespreekbaar, maar minimaal 32 uur)

salaris conform CAO reisbranche

goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals één keer in de zoveel tijd een gezamenlijke lunch, teamuitjes (ook in de sneeuw!) en borrels

jong team met gezellige collega’s

flexibele werktijden (start werkdag tussen 07.30-09.30 uur)

De perfecte kandidaat :

heeft MBO+ of HBO-niveau

houdt van klantcontact en is niet bang om te bellen (ook in het Engels of Duits, als je naar onze lokale partners belt)

kan foutloze mails schrijven en je weet waar je een ‘d’ en ‘t’ moet zetten

is op zoek naar een kantoorbaan voor langere termijn

vindt het een uitdaging om het servicelevel van Summit Travel samen met je collega’s hoog te houden

is commercieel gedreven, wordt blij van sales

kan zeer nauwkeurig te werk gaan en is goed met cijfers

is stressbestendig en kan goed overzicht houden en prioriteiten stellen in drukke tijden

werkt graag in een team, maar kan ook goed zelfstandig werken

heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is proactief

Startdatum: z.s.m. (in overleg te bepalen)

Werklocatie: Oostplein 420, Rotterdam

Solliciteren?

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met wintersportervaring en ervaring in een soortgelijke functie in de reisbranche, liefst woonachtig in de omgeving van Rotterdam.

Ben je geïnteresseerd en heb je nog vragen? Bel gerust voor meer informatie naar Robert Flik (directeur) op telefoonnummer 010-2799632.

Stuur je motivatiebrief en CV naar Robert Flik (rflik@summittravel.nl).

Author Dylan Cinjee

Deel dit artikel