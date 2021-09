Sunair breidt aanbod stedentrips per trein verder uit

Deel dit artikel











Stedenspecialist Sunair breidt het aanbod in stedentrips per trein uit en start met de verkoop van de slaaptreinen naar Wenen, Praag, Venetië en Milaan. Hiervoor gaat de touroperator een samenwerking aan met GreenCityTrip, de initiatiefnemer van dit nieuwe product.

Marc van Amsterdam van Sunair: “De vraag naar treinreizen groeit en dit product is een mooie aanvulling op ons bestaande treinaanbod. Ook vanuit de retail is er veel vraag naar dit product en op deze manier kunnen wij dat voor hen faciliteren. We houden het eenvoudig en focussen op een all-in product op basis van een 4-persoonscouchette of 2-persoons slaapwagen, altijd inclusief ontbijt en een snack op de heen- en terugreis, beddengoed en plaatsreservering. Bovendien hanteren we per bestemming één vaste prijs, geen toeslagen dus. De stedentrips naar de genoemde steden zijn altijd 5 dagen, met 2 overnachtingen in een hotel naar keuze uit het Sunair aanbod.”

Hessel Winkelman van GreenCityTrip: “Wij zijn verheugd met de samenwerking met Sunair. Binnen de retail zijn zij de meeste geschikte partij om ons product voor de reisburo’s en ZRA’s beschikbaar te stellen. Net zoals wij is Sunair ook een bedrijf met korte lijnen en een gedreven en enthousiast team. We hebben voldoende beschikbaarheid met zo’n 700 bedden per vertrekdatum. Onze treinen rijden allemaal rechtstreeks zonder overstap naar de mooiste eindbestemmingen.”

Agentenaanbieding

Volgende week ontvangen reisagenten een mailing met productinformatie, prijzen, de boekingsinstructie en komt Sunair met een agentenaanbieding om reisagenten kennis te laten maken met het product. De aanbieding geldt voor een 5-daagse stedentrip mét de slaaptrein naar Praag. Save the date: vertrek donderdag 4 november 2021.

Author Sharon Evers

