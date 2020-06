Sunair lanceert Sunair Roadtrips: autovakanties naar verschillende steden

De Sunair komt met Sunair Roadtrips, dit zijn stedencombinaties die per eigen auto eenvoudig te bereiken zijn. “Landen in Europa kleuren langzaam weer geel en daar zijn we erg blij mee. Voor klanten die ervoor kiezen om in de zomer of in het najaar met de auto op reis te gaan heeft Sunair een zes aantrekkelijke roadtrips samengesteld”, laat Sunair weten.

De eerste reisbestemming is Berlijn waar je in ongeveer 6,5 uur naar toe rijdt. Deze uitbundige stad ligt in het hart van Brandenburg met talloze meren, heidelandschappen en pijnboombossen. De combinatie van het stadsleven en de natuur maakt de vakantiebelevenis compleet! De reis vervolgt zich in ca. 2,5 uur naar Dresden, de stad die één en al cultuur ademt. De roadtrip eindigt in de hoofdstad van Tsjechië, vanuit Dresden rijd je in ca. 2 uur het historische Praag binnen. Naast deze 3 geweldige steden bestaat het Sunair Roadtrip-aanbod uit: Berlijn, Boedapest, Gdansk, Hamburg, Krakau, München en Wenen.

De roadtrips van Sunair, een overzicht:

Berlijn – Gdansk – Krakau

Berlijn – Krakau – Praag

Hamburg – Berlijn – Dresden

München – Wenen – Praag

Praag – Wenen – Boedapest

Berlijn – Dresden – Praag

NB alle combinaties (en andere steden) zijn mogelijk.

Linda Andeweg (sales manager bij Sunair Vakanties): “Reizen met eigen auto geeft de klant een stukje comfort, op deze manier is de klant vrij om te gaan en staan waar hij wil. Sunair heeft bewust gekozen voor hotels die beschikken over parkeergelegenheid. Wanneer dit niet mogelijk is, is er in de nabijheid openbare parkeergelegenheid aanwezig. Met veel zorg heeft Sunair Vakanties arrangementen samengesteld waarbij klanten genieten van interessante steden in een mooie omgeving, waar onbezorgd genoten kan worden van cultuur en natuur. Natuurlijk zijn leuke gratis extra’s bij de verschillende arrangementen inbegrepen, zoals reisagenten van de Stedenspecialist gewend zijn.”

Meer info

Staat er een leuke Roadtrip voor jouw klant tussen, of heb je een andere combinatie voor jouw klant in gedachten? Neem contact op met de Reserveringsafdeling van Sunair Vakanties, via info@sunair.nl of 0172-782020. “Geef ons de gegevens en de voorkeur qua datum door, je ontvangt dan een offerte met de beste mogelijkheden. Ook andere combinaties en andere steden zijn mogelijk. Kijk voor meer informatie, prijzen en voorwaarden op SJORS; hier download je gemakkelijk een PDF met kant-en klare reis. Let’s hit this road together…”

