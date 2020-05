Sunair Vakanties gaat deze zomer bijna wekelijks op studiereis en jij kan mee!

Echt waar? Hoe dan? Niet echt natuurlijk. Maar gewoon…. digitaal! Nu we even niet meer op reis kunnen neemt Sunair haar reisagenten mee op digitale studiereis.Gisteren zijn de sales-dames van Sunair, Linda, Marja en Hindrika, teruggekomen van een geweldige studiereis New York.

In samenwerking met D-rt Groep heeft Sunair een digitale studiereis opgezet. Aan de hand van een afwisselend programma hadden maar liefst 70 reisagenten gisteren de eer om een digitale reis door New York City te maken!

De gehele studiereis stond in het teken van beleving, een reis boordevol productinformatie en sfeerimpressies van de fantastische ‘city that never sleeps’. Reisagenten werden voorzien van de nodige kennis en leuke weetjes, die we gaan gebruiken, voor als we weer kunnen’.

Sunair probeert op deze ‘intelligente manier’ contact te houden met de reisagenten. Deze lastige en uitdagende tijd een beetje opleuken en kennis uitbreiden. Sunair biedt maar liefst 70 steden en de mooie Kanaaleilanden aan, dus er kunnen flink wat studiereizen gepland (en herhaald) worden. Sunair start met de top 11 steden en zal de reisagent ook vragen om aan te geven aan welke steden het meest behoefte is. “Het grote aantal enthousiaste reacties belooft dus nog veel meer (digitale) studiereizen voor komende zomer! Volgende week vliegen we naar onze prachtige Kanaaleilanden, hier hebben we maar liefst al 76 inschrijvingen voor ontvangen en still counting… Na een geslaagde try-out met D-rt groep gaat Sunair de digitale studiereizen ook organiseren voor andere partijen, dus houd de mail en Facebook in de gaten”, laat de stedenspecialist weten.

“Een leuke bijkomstigheid van deze vorm van studiereizen is dat de inschrijving geheel gratis is, het maar ongeveer een uur tot anderhalf uur tijd kost en er een leuke prijs gewonnen kan worden! Samen staan we sterk! En met meer kennis nog sterker. Binnenkort meer informatie over data en inschrijvingen.”

