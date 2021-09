Sunair Vakanties zoekt IATA-expert

Deel dit artikel











Ben jij straks ons nieuwe IATA Expert bij het leukste reisbedrijf in Nederland? Houd jij ervan om alle mogelijkheden van tarieven en vluchten te kunnen regelen? Zodat je collega’s en reisagenten samen de perfecte stedentrip voor de klant kunnen boeken?

Dan heeft Sunair de leukste baan voor jou; kom ons gezellige (maar oh zo gedreven) team ondersteunen! Wij zitten allemaal in Alphen aan den Rijn op jou te wachten! Je werkt bij voorkeur fulltime (parttime is ook bespreekbaar) en ondersteunt reizen te verkopen naar een van onze 60 steden voor Sunair Vakanties (B2B) en Stedentrips.nl (B2C). Nu de wereld weer open gaat kunnen we weer jaarlijks met het hele team op reis, dan leer je een stad en je leuke collega’s heel goed kennen.

Natuurlijk is er straks ook weer onze jaarlijkse Sunair BBQ met uitzicht over Alphen! Ben jij die echte teamplayer, die naast IATA kennis ook commercieel is en ook nog eens van steden houdt, dan willen we jou heel graag z.s.m. ontmoeten! Vertel ons waarom we niet verder hoeven te zoeken en we JOU moeten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Mail je motivatie en CV naar: directie@sunair.nl tav Jan-Bert (Wissink) of Marc (van Amsterdam). Heb je nog vragen? Bel dan gerust 06-53374884 of 06-53700796.

Author Dylan Cinjee

