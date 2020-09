Sunair verspreidt nieuwe stedenbrochure en kalender

Sunair Vakanties heeft haar nieuwe stedenbrochure verspreid. Het aanbod is uitgebreid met leuke boutique hotels en excursies in onder meer Berlijn en Rome. Reizen naar Londen kan vanaf 26 oktober ook rechtstreeks vanaf Amsterdam en Rotterdam met Eurostar; binnen vier uur naar hartje Londen! Naast de gratis Time to Momo gids bij meer dan 30 steden, krijgt de klant bij maar liefst 10 steden een gratis extra (bij boeking van een pakketreis).

“We realiseren ons dat de klanten momenteel niet in de rij staan om op reis te gaan, maar we gaan ervan uit dat mensen wel weer op reis willen gaan”, aldus Linda Andeweg (Salesmanager Sunair Vakanties). “Onder andere Rome, Krakau, Wenen, Berlijn en Praag worden als fijn en veilig ervaren. En eigenlijk ook als uniek, omdat veel bezienswaardigheden nu zonder grote mensenmassa’s kunnen worden bezocht. De teruggekomen klanten zouden het reizen naar deze steden in deze tijden aanraden.”

Het hele Sunair steden-aanbod is boekbaar in SJORS. Sunair biedt ook stedentrips met eigen auto en vakanties in eigen land. De handige TOP 11 is uitgebreid met 4 steden en is terug te vinden op de homepage van SJORS. De reisagent kan deze zelf printen of op hun bureaublad opslaan. De TOP 11+4 is er in ieder geval weer klaar voor gebruik.

Andeweg: “Van de geboekte reizen naar de Kanaaleilanden zijn er veel reeds omgeboekt naar 2021. Er is bij Sunair veel vraag naar deze bijzondere bestemming op anderhalf uur vliegen vanaf Rotterdam en Groningen.” Ze vervolgt: “De collega’s van de afdeling reserveringen zijn druk met omboekingen. Ze hebben veelvuldig contact met de reisagent en zijn zo flexibel mogelijk. Zij willen de reisagenten ook bedanken voor het geduld en de prettige samenwerking. Het is heus niet altijd makkelijk en dat besef is er over en weer. Samen kijken we vooruit!”

Het Sunair salesteam met Hindrika, Marja en Linda, heeft in juni ruim 100 winkels bezocht om reisprofessionals een HART onder de riem te steken. “Die bezoekjes waren HARTverwarmend en zo fijn om te doen. We missen de reisagent! We zijn momenteel regelmatig ‘digitaal op pad’. De digitale studiereizen zijn flink in trek, even een uur het gevoel van op reis zijn, interactie, positieve ‘vibe’ en kennis vergaren voor als we weer (kunnen) gaan. Veel reisagenten gingen de afgelopen maanden al mee op reis naar Wenen, New York, De Kanaaleilanden, Porto/Lissabon, Valencia en Athene. Deze reizen worden herhaald en binnenkort ontvangen de reisagenten ook een uitnodiging om gratis mee te gaan op digitale reis naar Rome, Londen en Reykjavik.”

