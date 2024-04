Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er twee: New York en Wenen.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in april 2024.



New York

New York is een bruisende bestemming die wereldwijd bekend staat om zijn diversiteit, energie en iconische bezienswaardigheden. De stad biedt een ongeëvenaarde mix van cultuur, entertainment, winkelen en gastronomie. Enkele hoogtepunten zijn onder meer het Empire State Building, het Vrijheidsbeeld, Central Park en Times Square. Daarnaast staat New York bekend om zijn wereldklasse musea zoals het Metropolitan Museum of Art en het Museum of Modern Art. Het is ook een paradijs voor shoppers, met winkelstraten zoals Fifth Avenue en SoHo, en biedt een eindeloze selectie van restaurants met gerechten uit alle hoeken van de wereld. Bovendien staat New York bekend om zijn levendige theater- en muziekscène, met Broadway-shows, concerten en optredens in heel de stad. Of je nu van kunst, cultuur, winkelen, eten of entertainment houdt, New York biedt voor elk wat wils.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar New York, dan krijgt hij het volgende er gratis bij:

– Top of the Rock Observation Deck (t.w.v. 38 euro per persoon)

– Liberty Express Cruise (t.w.v. 23 euro per persoon)

– Timo to Momo-stadsgids (t.w.v. 20 euro)



Wenen

Wenen is een fantastische bestemming om verschillende redenen. Het staat bekend om zijn rijke geschiedenis, prachtige architectuur en levendige cultuur. Je kunt er genieten van wereldberoemde bezienswaardigheden zoals de Hofburg, de Stephansdom en Schönbrunn Paleis. Daarnaast is Wenen de stad van muziek, met een erfenis van componisten als Mozart, Beethoven en Strauss, en je kunt er genieten van klassieke concerten en opera’s. De stad heeft ook een levendige culinaire scene, met heerlijke koffiehuizen, traditionele Weense gerechten en internationale keukens. Wenen heeft dus voor elk wat wils, of je nu van geschiedenis, kunst, muziek of lekker eten houdt.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Wenen, dan krijgt hij het volgende er gratis bij:

– Toegang tot Haus der Musik (t.w.v. 16 euro per persoon)

– Toegang Schloss Belvedere (t.w.v. 14 euro per persoon)

– Time to Momo-stadsgids (t.w.v. 20 euro)