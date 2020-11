Sunny Cars en NRV slaan handen ineen

Sunny Cars en NRV zijn gestart met een samenwerking waarin Sunny Cars van A tot Z de volledige autohuurflow voor de nieuwe Europese bestemmingen van NRV verzorgt. Bij veel individuele fly-drives in Europa is een huurauto van Sunny Cars, op basis van de bekende all-in formule, inbegrepen.

Bij Sunny Cars staat ontzorgen en het bieden van een perfecte service centraal. Naast het reguliere all-in autohuurproduct biedt Sunny Cars al enige tijd een product voor touroperators. Hiermee worden touroperators volledig ontzorgt op het gebied van autohuur. Het hele proces, van inkoop tot facturatie, wordt overgenomen en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Een service waar, vooral in deze tijd, steeds meer vraag naar is.

“Wij kwamen met NRV in gesprek en kwamen al snel tot de conclusie dat Sunny Cars goed kon ondersteunen bij hun vraagstuk rondom de organisatie van autohuur op hun nieuwe bestemmingen in Europa. Het overnemen van de boekingsflow was de perfecte oplossing om efficiency in het proces te realiseren. Bovendien profiteren NRV-klanten ook van onze zorgeloze all-inclusive formule”, zegt Marco Ammerlaan, Director of Sales Nederland, België & Frankrijk bij Sunny Cars.

“Met de lancering van ons nieuwe Europa FIT programma zochten wij een autoverhuur partner die ons het gros van de bestemmingen kan leveren met een concurrerende prijsstelling”, aldus Claudia Terpstra, Manager New Business & Product Development bij NRV. ”Omdat Sunny Cars goed aangeschreven staat en een paar collega’s al goede ervaringen hadden, hebben we contact gezocht. Wat ook een rol speelde is de totaalformule (all-in concept) en de mogelijkheden op het gebied van een koppeling. Wij wilden in verband met de huidige situatie snel schakelen en dan is een goede samenwerking essentieel. Het is ook erg prettig dat je elkaar begrijpt en kunt versterken. De eerste reizen inclusief Sunny Cars huurauto zijn geweest en de ervaringen van klanten zijn veelbelovend.“

