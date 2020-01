Sunny Cars: gratis Premium pakket in Spanje

Sunny Cars zet in januari extra gas op autohuur in Spanje. Bij alle boekingen die tussen 11 en 26 januari 2020 gemaakt worden voor een Spaanse bestemming is het Premium pakket gratis toegevoegd. De actie geldt zowel voor het vasteland als voor de Canarische Eilanden en de Balearen.

Met het Premium pakket van Sunny Cars is de huurder sneller op weg. De klant mag gebruikmaken van de fastlane en kan zo de wachtrij overslaan. Dankzij de online check-in ligt het huurcontract al ingevuld klaar bij de balie: er hoeft alleen nog maar een handtekening gezet te worden. Ideaal voor wie in het hoogseizoen reist, een lange vlucht achter de rug heeft of gewoon gesteld is op extra service. Naast de snelle service krijgt de klant een jonge huurauto mee: deze is jonger dan 1 jaar of heeft maximaal 25.000 km op de kilometerstand. Dit allemaal bovenop de uitgebreide all-in formule van Sunny Cars.

Nu gratis bij boekingen in Spanje

Voor alle boekingen die gemaakt worden bij Sunny Cars tussen 11 en 26 januari 2020 is het Premium pakket gratis inbegrepen. Deze aanbieding is geldig in heel Spanje: het maakt dus niet uit of er een roadtrip door Andalusië op de planning staat of dat de auto in Barcelona wordt opgehaald. Strandhoppen op Gran Canaria of Mallorca? Ook dan is het Premium pakket nu inclusief. “Spanje is onze topbestemming, hier worden veruit de meeste auto’s gehuurd”, zegt Kelvin Bor (key accountmanager van Sunny Cars). “Autohuur op deze bestemming is simpelweg heel geliefd en met dit Premium pakket kunnen we de beleving van de klant nog beter maken en een van de grootste irritaties van de Nederlandse vakantieganger, lange wachtrijen, direct aanpakken.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.