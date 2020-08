Sunny Cars introduceert tool voor actuele reisinformatie

Sunny Cars biedt nu in samenwerking met de Duitse startup Passolution, actuele reisinformatie aan voor al haar autohuurbestemmingen. Sunny Cars gebruikt de techniek van de startup om per land onder andere de meest recente toelatingseisen en de lokale coronamaatregelen te tonen.

Door middel van een configurator kan de reisprofessional de reisbestemming en nationaliteit invullen voor een advies op maat. In dit advies staat alles over benodigde reisdocumenten, gezondheidsvoorschriften en actueel lokaal geldende regels rondom Covid-19, zoals mogelijke coronatesten of quarantainevoorschriften. De reisinformatie kan worden geraadpleegd via de website onder Reisinformatie maar is ook toegankelijk via de huurvoorwaarden van de gekozen auto. Wanneer de klant de voucher van de huurauto ontvangt, is in het bijbehorende informatieblad ook een alinea met reisadvies opgenomen. Daarnaast wordt dit ook benoemd in de mail met de laatste vertrekinformatie. Er zijn daardoor meerdere momenten waarop reisprofessionals de actuele reisregels onder de aandacht van de klant kunnen brengen.

Ontspannen rondtoeren

“Het beschikbaar stellen van deze reisinformatie past bij ons hoge serviceniveau.”, aldus Hans Knottnerus (managing director Nederland, België en Frankrijk). “Hiermee kunnen reisagenten en ZRA’s veilig en zorgeloos een vakantie met huurauto plannen en klanten voor vertrek zo goed mogelijk informeren. We willen immers dat alle Sunny Cars huurders op hun vakantiebestemming ontspannen rondtoeren. Daar hoort een goede voorbereiding bij.”

Aanvulling

De reisinformatie is een aanvulling op de hygiënemaatregelen en de lokale coronaregels qua gebruik van de huurauto zoals het dragen van een mondkapje of een maximum aantal passagiers. Deze worden al enige tijd vermeld in de huurvoorwaarden, het informatieblad dat de klant ontvangt bij de voucher én de mail met de laatste vertrekinformatie. “We brengen de klant dus op diverse manieren op de hoogte van alle informatie en regels, zodat zij goed voorbereid zijn en op hun bestemming zorgeloos kunnen genieten, met een all-in huurauto van Sunny Cars natuurlijk!”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.