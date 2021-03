Sunny Cars praat je bij via een webinar op 30 en 31 maart

Sunny Cars houdt op 30 en 31 maart een webinar om reisprofessionals te voorzien van een nieuws-update. In deze online sessies delen Sunny salescollega’s Michael Daudey en Chantal van der Meer allerlei nieuwtjes van de afgelopen tijd.

Tijdens het webinar zullen Chantal en Michael vooral stilstaan bij vragen die spelen in de branche, zoals de ontwikkeling van de huurtarieven, de regels rondom wijzigen en annuleren en waar je terecht kunt voor recente updates rondom de coronaregels in een huurauto. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Stel je je vragen liever vooraf? Ook dat kan! Stuur je vraag dan uiterlijk 29 maart 12.00 uur naar salessupport@sunnycars.nl.

Het salesteam is benieuwd hoe andere reisprofessionals deze crisistijd ervaren. Daarom wordt iedere deelnemer gevraagd vooraf een korte enquête in te vullen, zodat gezamenlijk de resultaten doorgenomen kunnen worden tijdens het webinar. Via de enquête kun je je meteen aanmelden voor één van de Sunny Cars sessies!

Wat: Sunny Cars webinar met het salesteam

Wanneer: 30 maart van 10.30 tot 11.30 uur aansluitend aan de webinar van EURAM en 31 maart van 20.00 tot 21.00 uur

Aanmelden: Na het invullen van de enquête via deze link.

Na het aanmelden ontvang je eind deze week een link voor de sessie in MS Teams.

