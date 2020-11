Sunny Cars verlengt geldigheid gespaarde bonuspunten

Sunny Cars verlengt de geldigheid van de gespaarde bonuspunten met één jaar. Met iedere online autohuurreservering kunnen reisagenten bonuspunten sparen om deze vervolgens in te wisselen voor korting op autohuur voor eigen gebruik. Op deze manier kunnen reisagenten zelf ervaren wat de toegevoegde waarde van een huurauto op een bestemming is.

Normaliter vervallen de punten per 31 december. Omdat er in 2020 nauwelijks gereisd kon worden en er dus geen mogelijkheid was de punten te gebruiken, is er besloten om de geldigheid van alle bonuspunten met één jaar te verlengen.

“Het was een bevlogen jaar, dat kunnen we wel stellen. Een jaar waarin reisagenten minder boekingen konden maken én zelf ook minder op reis konden gaan. Voor iedereen met een positief saldo aan bonuspunten, hebben we zonnig nieuws. We laten deze niet eind dit jaar vervallen maar pas per 31 december 2021. Zo hebben reisagenten nog genoeg tijd om gebruik te maken van hun welverdiende bonuspunten. Wij kijken uit naar een jaar met meer mogelijkheden waarin reisagenten mét huurauto hun vakantiebestemming kunnen verkennen en daarmee een nog passender advies aan hun klant kunnen geven”, aldus Marco Ammerlaan, Director of Sales Nederland, België & Frankrijk.

