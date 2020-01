Sunny Cars verlengt vroegboekactie

De vroegboekactie van Sunny Cars is een groot succes. Voor aankomende zomer is het aantal boekingen al met 20 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Als extra boost voor de reisbureaus verlengt de autohuurspecialist de actie tot 1 maart 2020. Reisbureauklanten die nu alvast een huurauto reserveren voor een huurperiode tussen 1 april en 31 oktober 2020 profiteren van gratis Flexservice.

De actie wordt verlengd om zo nog meer reisagenten te helpen bij het binnenhalen van vroegboekingen. De reisagenten kunnen de gratis Flexservice aanbieden als extra verkoopargument om de klant te overtuigen de huurauto nu al te reserveren. “Als reisagent weet je dat het beter is om vroeg te reserveren zodat de gewenste auto voorradig is”, aldus Hans Knottnerus, Managing Director the Netherlands, Belgium & France. “Soms heeft de klant een extra zetje nodig. Die geven we met de gratis Flexservice. Hiermee kan je kosteloos van de boeking afzien tot vier uur voor huuringang. Je blijft super flexibel dus.”

De gratis Flexservice actie is automatisch in het boekingssysteem verwerkt. Deze optie staat aangevinkt en op 0 euro. Ter ondersteuning van de actie is promotiemateriaal ontwikkeld dat reisagenten kunnen gebruiken om de gratis Flexservice en andere voordelen van vroeg boeken onder de aandacht van hun klanten te brengen. Er zijn banners en teksten beschikbaar voor op de website, in een nieuwsbrief of Facebookpagina. De gratis Flexservice is alleen voor reisbureauklanten.

