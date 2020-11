Sunny Cars: voldoende financiële reserves voor onzeker nieuw boekjaar

Sunny Cars heeft boekjaar 2019-2020 afgesloten met een fors verlies. Ook voor het nieuwe boekjaar wordt rekening gehouden met een slecht resultaat. Dankzij de behouden opstelling van de afgelopen jaren zijn er echter genoeg financiële reserves opgebouwd waardoor Sunny Cars in staat is om het zonder kredietverstrekking vol te houden tot de markt weer aantrekt.

Waar Sunny Cars het doel had om in boekjaar 2019/2020 op 900.000 boekingen uit te komen, moest dit plan fors bijgesteld worden door de massale reisbeperkingen en de algemene terugval in de toeristische sector. In het afgelopen boekjaar, dat op 31 oktober eindigde, realiseerde de Sunny Cars Groep uiteindelijk een volume van 232.000 boekingen en een omzet van 71,5 miljoen euro (vorig jaar: 275 miljoen euro). Dit komt neer op een terugval van 73%.

“Het was een uitzonderlijk slecht jaar voor de toeristische industrie. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we geschakeld om hier goed doorheen te komen”, aldus Kai Sannwald, oprichter en CEO van Sunny Cars. „We hebben direct een rigide besparingskoers gevolgd, waarbij we uiteindelijk helaas ook afscheid hebben moeten nemen van meerdere collega’s. Ondanks alle kostenbesparingen sluiten we het boekjaar af met een miljoenenverlies. Wij hebben er als directie voor gekozen het grootste deel van de winst de afgelopen jaren binnen het bedrijf te laten. Hierdoor kunnen we nu terugvallen op onze reserves en de huidige verliezen uit ons eigen vermogen dekken. Ook voor de toekomst is er een buffer aanwezig.”

Ook voor het nieuwe boekjaar zet Sunny Cars een voorzichtige koers uit. “We zijn erop voorbereid dat er geen snelle terugkeer is naar normaal reisgedrag”, benadrukt Hans Knottnerus, Managing Director Nederland, België & Frankrijk. “De klant moet eerst weer willen en kunnen reizen. We verwachten pas medio 2021 een langzame verbetering van de algehele situatie”, is zijn huidige inschatting. “Daarom blijven we scherp op de kosten letten. Zo zijn we met al onze partners in gesprek gegaan over het commissiemodel, waar begripvol op gereageerd is.”

Voor de autohuurspecialist blijft het een speerpunt vast te houden aan het hoge serviceniveau. “We zijn altijd goed bereikbaar voor onze klanten en zullen dat ook blijven volhouden. Annuleringen en de bijbehorende terugbetalingen aan onze klanten zijn snel en tot ieders tevredenheid afgehandeld. Zo hebben we kosteloos geannuleerd richting de reisbranche. Aan consumenten zijn er vouchers uitgegeven, die op ieder gewenst moment uitbetaald kunnen worden”, vat Hans Knottnerus de sterke klantenfocus van de afgelopen maanden samen.

Kai Sannwald is ervan overtuigd dat dit het moment is voor de gehele branche om in te zetten op kwaliteit. “Het is belangrijk om klanten te winnen op basis van service en prestaties in plaats van de nadruk te leggen op een lage prijs.”

