Sunny Cars: “We willen dat er een negen voor staat”

Kai Sannwald, oprichter en CEO van Sunny Cars, heeft een duidelijk doel voor ogen. In het huidige boekjaar, dat van november 2019 tot eind oktober 2020 loopt, moet voor het eerst het aantal van 900.000 boekingen worden overschreden. De actuele trend in zomerboekingen toont dat Sunny Cars op koers ligt.

Het management van Sunny Cars vertelde donderdag tijdens een rondetafelgesprek in Haarlem, waarbij vak journalisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland aanwezig waren, dat de start van het boekjaar 2020 veelbelovend is. “Vorig jaar was wisselend, met ups en downs, maar voor komende zomer zien we een sterke stijging in het aantal boekingen voor de belangrijkste bestemmingen”, aldus Sannwald. “In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal boekingen gemiddeld met 18% gestegen”, zegt Hans Knottnerus, managing director Sunny Cars Nederland, België en Frankrijk. Uit de cijfers van de autohuurspecialist blijkt dat Griekenland het meest groeit (+29%). Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk staan respectievelijk met 25% en 24% op de tweede en derde plek. Andere stijgers zijn Canada (+22%), Kroatië (+19%), Spanje (+18%), Italië (+14%), de Verenigde Staten (+12%) en Zuid-Afrika (+12%).

Volgens Sunny Cars is de huidige groei een bevestiging van de constante optimalisatie van de dienstverlening. “De huurprijs is niet waarin we ons kunnen en willen onderscheiden, dat is de service die wij verlenen richting onze klanten”, vertelt Knottnerus. “Onze strategie is om klanten te inspireren en positief te verrassen, zodat ze blijven terugkomen.” De zogeheten ‘Customer Centricity’ (een sterke focus op de klantervaring) staat centraal in de strategie van de gehele Sunny Cars Groep. “We hebben grote plannen voor de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten, zodat die voor onze klanten nog transparanter worden.”

Een ander belangrijk thema is de employer branding. Sinds 2017 zijn er ruim 30 nieuwe medewerkers aangenomen en sinds begin dit jaar is Sunny Cars een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Daarnaast is er flink geïnvesteerd in de kantoren. In Nederland is Sunny Cars in oktober 2018 verhuisd van Hoofddorp naar Haarlem. “We hebben moderne werkplekken gecreëerd waardoor onze medewerkers nog flexibeler kunnen werken”, vertelde Knottnerus aan de vertegenwoordigers van de vakpers. Ook de Duitse werknemers krijgen een nieuw kantoor, de verbouwing in München is in volle gang. Naar verwachting is de verbouwing in juni 2020 afgerond. Dit jaar werd tijdens het rondetafelgesprek in Haarlem ingezoomd op de Nederlandse markt. Het aantal Nederlandse reserveringen steeg het afgelopen boekjaar met meer dan 10%, waarmee het bedrijf de positie als marktleider in Nederland opnieuw bevestigd.

Spanje is nog altijd topfavoriet in alle markten van Sunny Cars, zo ook in Nederland, blijkt uit de cijfers van Sunny Cars: met stip zijn er op deze bestemming de meeste auto’s verhuurd. Naast deze

favoriet zijn in de top tien landen Kroatië (24%), Canada (19%) en Curaçao (16%) de grootste stijgers onder Nederlandse klanten. Ook Marokko, IJsland en Cyprus worden steeds populairder.

Hans Knottnerus lichtte tijdens het rondetafelgesprek toe dat de extra services, die bovenop de all-in autohuur formule geboekt kunnen worden, steeds populairder worden. “Het servicebewustzijn is bijzonder hoog in Nederland en België, er is vanuit die markten vooral veel vraag naar het huren zonder creditcard.” Dit is een dienst die alleen door Sunny Cars wordt aangeboden. De autohuurspecialist neemt bij deze service het risico van de borg volledig over en staat garant bij de lokale wagenparkaanbieder. Populair is ook het overslaan van de wachtrij. Deze zogeheten fastlane service staat op de tweede plek van meest geboekte services. Oprichter Kai Sannwald, die 25 jaar geleden besloot de Nederlandse markt op te gaan, is altijd weer gefascineerd door het verschillende zoek- en boekingsgedrag van Sunny Cars klanten in de diverse markten. “In Nederland is er bijvoorbeeld niet alleen een veel lagere reisbureaudichtheid dan in Duitsland, maar Nederlanders kiezen ook vaker voor een aanvullende service, het serviceniveau is voor hen belangrijker dan in onze andere source markets.”

