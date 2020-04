Sunweb bekijkt aanbieden binnenlandse reizen

Tim Van den Bergh (COO Sunweb) heeft laten weten dat de touroperator bekijkt of het ook mogelijk is om binnenlandse pakketreizen aan te bieden. Dat liet hij weten aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Het aanbieden van binnenlandse reizen in België zou worden georganiseerd met andere partijen en zich richten op families en mensen zonder tuin. “Het gaat dan niet per se om de traditionele weekends aan zee of in de Ardennen”, zo laat Van den Bergh aan de krant weten.

Of de touroperator ook kijkt naar het aanbieden van binnenlandse reizen in Nederland is niet duidelijk. In Nederland heeft bijvoorbeeld TUI al wel Nederland in haar aanbod. Corendon biedt meerdere mogelijkheid qua verblijf in Nederland middels haar eigen hotels.

