Sunweb en Eneco werken samen aan een schoon strand

Deel dit artikel











Energiebedrijf Eneco en Sunweb Group werken samen aan een schoon strand in Nederland en België. Beide organisaties zijn sponsor van de Eneco Clean Beach Cup, die op zondag 12 september voor het eerst in Nederland wordt georganiseerd. De sponsors zetten zich in voor een afvalvrij strand, zodat er minder plastic in de zee komt.



Mattijs ten Brink, CEO Sunweb Group: “De Eneco Clean Beach Cup is een zeer belangrijk event om aandacht te vragen voor het belang van een plasticvrij strand en om onze kustlijn op te schonen. Dit event is een van de activiteiten die bijdraagt aan ons doel om in de toekomst plasticvrije vakanties aan te bieden. We werken hard om dit doel te realiseren in Nederland en België en zeker ook samen met onze partners op onze bestemmingen.”

De Eneco Clean Beach Cup is van oorsprong een Belgisch evenement, dat sinds 2011 wordt georganiseerd. In totaal doen 25 strandtenten en surfclubs langs de Noordzeekust mee en zetten duizenden mensen zich in. Dit is de eerste keer dat het evenement ook in Nederland wordt georganiseerd, namelijk in Scheveningen, Domburg, Cadzand, Noordwijk en Zandvoort. De hoofdlocatie voor het evenement in Nederland is surfclub The Shore, Scheveningen. De Eneco Clean Beach Cup vindt plaats op zondag 12 september van 13 uur tot 17 uur. Voor deelname en meer informatie over alle deelnemende kustplaatsen, zie: www.enecocleanbeachcup.nl.

Author Sharon Evers

Deel dit artikel