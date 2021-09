Sunweb exclusieve reispartner dancefestival Tomorrowland

Deel dit artikel











Van 19 tot 26 maart 2022 staat er een nieuwe editie van Tomorrowland Winter gepland in het Franse skigebied rond Alpe D’Huez. Het festival biedt een totaalconcept waarbij Sunweb als exclusieve reispartner de complete reis verzorgt voor duizenden wintersporters en festivalgangers.

Als exclusieve reispartner is Sunweb verantwoordelijk voor het hele boekingsproces. Van het contracteren van alle accommodaties in Alpe d’Huez en de omliggende dorpen, de bouw en beheer van de officiële eventsite van Tomorrowland Winter tot aan het samenstellen van de complete pakketreizen inclusief vervoer.

“Tomorrowland Winter blijft een uniek festival dat tot de verbeelding spreekt”, zegt Mattijs ten Brink, CEO van Sunweb Group. “De internationale sfeer en de cocktail van festival en skiën of snowboarden, is voor veel feestvierders het summum. Als exclusieve reispartner doen wij er alles aan om de ‘People of Tomorrow’ de ervaring van hun leven te bezorgen.”

Van 19 tot 26 maart staat het skigebied Alpe d’Huez in het teken van skiën, snowboarden en feesten in een magische Tomorrowland-setting. Opnieuw wordt het skigebied omgetoverd tot één groot festivalterrein met verschillende podia die exclusief toegankelijk zijn voor de ‘People of Tomorrow’. De eerste editie van Tomorrowland Winter trok ruim 25.000 bezoekers en is helaas de afgelopen twee jaar door corona niet doorgegaan. Nu het weer kan bundelen de grootste ski touroperator en de grootste festivalorganisator wederom hun krachten voor een bijzondere wintersportvakantie in de Franse Alpen.

“We zijn er ontzettend trots op dat we voor Tomorrowland Winter alle stappen van het boekingsproces mogen verzorgen. Ook voor de medewerkers van Sunweb is dit project een beleving om aan te werken. Onze developers zijn al maanden bezig met de bouw van de website en menig hackathon is georganiseerd om alles op tijd gereed te hebben”, zegt Ten Brink.

Via de eventsite van Tomorrowland Winter zijn de pakketten te boeken met verblijf in Alpe d’Huez voor de full experience. Voor de diehard wintersporters, waar alles draait om het skiën en snowboarden, is het unieke festival overdag op de stages op de pistes in het skigebied te beleven. Deze speciale Mountain Pass is exclusief te boeken via de Sunweb website met verblijf in de omliggende dorpen. Festivalgangers die het feest ‘s avonds willen voortzetten in Alpe d’Huez kunnen hun festivaltickets via Sunweb boeken voor één avond of upgraden voor hun hele verblijf (zolang de voorraad strekt). Ook is het mogelijk om via de touroperator een transfer te boeken terug naar je accommodatie.

Op zaterdag 18 september 11.00 uur gaat het eerste deel van de ticketverkoop van start. De 7 day-packages in Alpe d’Huez zijn te boeken via de eventsite. De 7 day-packages in de omliggende dorpen kunnen dezelfde dag rond de avond worden geboekt via Sunweb. Vanaf 25 september start de verkoop van de 4 day-packages, zowel voor verblijf in Alpe d’Huez via eventsite van Tomorrowland Winter als in de omringende dorpen via Sunweb. Ook het transport naar Frankrijk per bus of vliegtuig kan meteen worden geboekt om alles zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Author Arjen Lutgendorff

