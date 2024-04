Sunweb Group benoemt Mieke De Schepper als nieuwe CEO van de gehele groep. Eerder was Mieke De Schepper Chief Commercial Officer bij Trustpilot

Momenteel is ze lid van de raad van commissarissen van trivago N.V en Just Eat Takeaway.com N.V. Ze heeft ervaring op het gebied van strategie, product, marketing, sales, en leiderschap in verschillende sectoren, waaronder de reisindustrie dankzij haar tijd bij erkende marktleiders Expedia Group en Amadeus. Daar had ze leiderschapsrollen op zowel regionaal als wereldwijd niveau. De Schepper heeft Belgische roots en woonde meer dan twintig jaar in het buitenland waarna ze terugkeerde naar Nederland, waar ze haar jeugd heeft doorgebracht.

Voortrekkersrol

De benoeming van Mieke De Schepper sluit volgens het bedrijf goed aan bij de strategie van Sunweb Group. Het bedrijf wil een voortrekkersrol in de vakantie-industrie op zich nemen door op maat gemaakte pakketreizen aan te bieden aan een breed publiek. Door klanten keuzes, flexibiliteit en comfort te bieden in een online boekingsproces, wil Sunweb Group de toonaangevende digitale vakantie-expert in Europa worden.

Spannende tijd

“Sunweb Group speelt een belangrijke rol in de Europese reismarkt. Ik zie ontzettend veel ondernemersschap in het bedrijf, waardoor Sunweb Group goed is gepositioneerd om de marktpositie te versterken en uit te bouwen”, legt De Schepper uit. “Ik vind het geweldig om me bij Sunweb Group aan te sluiten in zo’n spannende tijd in de reis-industrie. Consumenten willen geweldige en betrouwbare vakantie-ervaringen, met meer keuzemogelijkheden en minder gedoe, en dat alles tegen een betaalbare prijs. Het ‘asset light’-bedrijfsmodel van Sunweb Group maakt flexibiliteit mogelijk wat versterkt wordt door de goede samenwerking met het partner netwerk. Daardoor kunnen wij ons snel en effectief aanpassen aan veranderende behoeften van de consument, wat ons onderscheidt van anderen in de markt.”

Ervaren leider

“De benoeming van Mieke betekent een belangrijke stap voorwaarts in de voortdurende strategische ontwikkeling van Sunweb Group. De toevoeging van zo’n ervaren leider in de digitale reiswereld versterkt de ambities van Sunweb Group en markeert een spannende nieuwe fase in onze reis. Ik heet Mieke van harte welkom in haar nieuwe rol en kijk uit naar haar visie op de toekomst”, aldus David Kelly (voorzitter van de Raad van Bestuur).