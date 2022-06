Sunweb Group stelt Chris Oskam aan als Head of Sustainability

Deel dit artikel

Sunweb Group heeft Chris Oskam (29) benoemd tot Head of Sustainability. Bij Sunweb Group zal zij zich richten op het verduurzamen van de organisatie, de bestemmingen en samenwerken met partners om gezamenlijk te werken aan het groener maken van de hele branche.

Chris heeft jarenlange ervaring binnen duurzaamheid in de reiswereld. Ze begon haar carrière bij de Nederlandse vertegenwoordiging bij het United Nations Environment Programme om vervolgens bij KLM een management traineeship te starten. Hier kwamen haar interesses in de reiswereld en duurzaamheid samen. De laatste jaren werkte Oskam aan verduurzaming van KLM, onder andere door het opzetten van een nieuwe interne organisatie.

De inhoudelijke kennis over duurzaamheid in de reisbranche die Oskam meebrengt komt goed van pas in de uitdagingen waar Sunweb Group voor staat. “Wij maken vakanties bereikbaar voor iedereen, en willen ook duurzame alternatieven bieden”, zegt CEO Mattijs ten Brink. “We zijn ons als grote organisatie bewust van onze rol in de verduurzaming van de industrie en daarom constant op zoek naar manieren om te verduurzamen. We werken samen met al onze partners voor een positieve impact op mens, milieu en samenleving én geven inzicht in de duurzaamheid van een reis. Met Chris aan boord ben ik ervan overtuigd dat we dit nog sneller en beter kunnen gaan doen.”

“Duurzaamheid is voor veel vakantiegangers een belangrijk, maar onoverzichtelijk thema”, zegt Oskam. “Ik vind het belangrijk om hier verandering in te brengen en duurzaamheid voor iedereen inzichtelijk te maken én te werken aan duurzame alternatieven. Sunweb Group heeft als een van de grootste vakantieaanbieders van Europa niet alleen impact op de vakanties van een miljoen mensen, maar ook op de toerisme industrie in zijn geheel. Een geweldige uitdaging, en enorme kans!”

Een van de eerste projecten waar Oskam aan werkte was het besluit om te stoppen met CO2-compensatie. In plaats daarvan investeert Sunweb Group samen met haar partners in verduurzaming van het eigen aanbod. Zo verdubbelde het al het aandeel duurzame vliegtuigbrandstof SAF met Transavia, biedt Eliza was here sinds juni treinreizen aan en worden er lokale initiatieven ontwikkeld die direct effect hebben op de gemeenschappen rondom onze bestemmingen. In 2021 ontving Sunweb Group de hoogste status van het Travelife-certificaat, het internationaal toonaangevende duurzaamheidscertificaat voor de reisindustrie dat bedrijven op zo’n 225 punten beoordeelt.

Author Arjen Lutgendorff