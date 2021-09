Sunweb: run op last-minute herfstvakantie

Na een bewogen zomer voor de reisbranche, ziet touroperator Sunweb Group de eerste tekenen van herstel. Uit het sterk toenemende aantal boekingen voor de herfst- en winterperiode bij Sunweb Group blijkt dat het vertrouwen in reizen zich herstelt.

In het begin van het hoogseizoen werd veel last-minute geboekt. Sinds een aantal weken ziet Sunweb Group dat steeds meer vakantiegangers weer vertrouwen krijgen om hun welverdiende vakantie verder vooruit te boeken. “De afgelopen maanden hebben wij continu ingespeeld op de onzekere situatie door onze klanten meer zorg, meer up-to-date informatie en meer flexibiliteit en garanties te bieden. Een pakketreis is hierdoor ook meer dan ooit in trek. Ik verwacht dat deze klantbehoefte blijft bestaan en daarom blijven we deze belangrijke services aan onze klanten aanbieden om hen te ontzorgen en hun gezondheid en veiligheid voorop te stellen”, aldus Mattijs ten Brink (CEO van Sunweb Group).

Herfstvakantie

Sunweb Group constateerde de afgelopen weken een groei van maar liefst 200% in boekingen tot en met oktober, ten opzichte van 2020. In Spanje, waar de situatie rondom corona weer stabiel is, gaat het zelfs nog harder. Zowel de Canarische Eilanden, de Balearen als het vasteland zijn ongekend populair. In de maanden juni en juli kon er vanwege de geldende coronamaatregelen zeer beperkt gereisd worden wat de enorme boekingspiek tot en met de herfstvakantie verklaart. Bovendien blijft ook Griekenland, na een drukke zomerperiode, als vakantiebestemming in trek. De populairste bestemmingen voor de herfst, voor zowel stellen als gezinnen, zijn Kreta, Lanzarote, Gran Canaria, Rhodos en Tenerife. Wat zonbestemmingen voor de winter betreft, ziet Sunweb dat Spanje en Portugal in trek zijn.

Wintersport

Het aanstaande wintersportseizoen zit al helemaal in de lift. De boekingen zijn veel sneller op gang gekomen dan voorgaande jaren. “Wintersportliefhebbers hebben het afgelopen jaar een seizoen over moeten slaan, waardoor we eind 2020 al veel vragen over het seizoen ’21/’22 ontvingen. Daarom hebben we het aanbod begin dit jaar al online gezet en veel klanten hebben hun wintersportvakantie al ver vooruit vastgelegd. Er is een eerste piek in boekingen te zien voor de Kerst- en de voorjaarsvakantie. Wat betreft het aantal boekingen lopen we nu nog gelijk op met ons beste jaar ooit”, aldus Ten Brink.