Sunweb start vakantievluchten Griekenland en tot 18 jaar gratis PCR-test

Na de boekingshausse van afgelopen week vertrekken vandaag vanaf Schiphol de eerste klanten van Sunweb naar Zakynthos, Corfu en Lefkas. De touroperator laat tevens weten dat het gratis PCR-testen aanbiedt voor kinderen tot 18 jaar.

De volgende vluchten vertrekken op 24 mei naar Ibiza en op 26 mei naar Gran Canaria en Tenerife. De vele boekingen hebben ervoor gezorgd dat de vluchten eind mei al bijna vol zitten. Op alle bestemmingen die nu op geel staan, heeft Sunweb stoelen bijgekocht. Dit zijn zowel vluchten vanaf Rotterdam als Schiphol.

Mattijs ten Brink, CEO van Sunweb Group: “De boekingen blijven binnenkomen, wat laat zien dat Nederlanders toe zijn aan een welverdiende vakantie. We zien zelfs dat veel mensen hun geplande vakantie in september omboeken naar juni. We doen er alles aan om de vragen van onze klanten zo snel en goed mogelijk te beantwoorden via alle kanalen. Daarbij komt het goede nieuws dat de coronapas er voor het begin van de zomer is. Dat maakt veilig en gecontroleerd reizen mogelijk.”

Gratis PCR-test voor kinderen tot 18 jaar

Sunweb Group blijft Den Haag aanmoedigen in de lobby om PCR-testen gratis te maken. “Wij vinden dat iedereen een vakantie verdient, daarom bieden we als enige reisorganisatie gratis PCR-testen aan voor kinderen tot 18 jaar. Iedereen boven de 18 jaar kan via Sunweb een PCR test voor 40 euro bijboeken. Zo bespaart een gezin met kinderen al snel honderden euro’s”, aldus Ten Brink.

