Sunweb stelt Ralph Remkes aan als Head of Cruises

Sunweb stapt in de cruisemarkt, dat maakte de reisorganisatie gisteren bekend. Vandaag laat Sunweb Group weten Ralph Remkes aan te stellen als Head of Cruises.

Ralph Remkes was eerder countrymanager bij Costa Cruises voor België, Nederland en Denemarken en heeft dus ruime ervaring bij digitale en ecommerce organisaties, zoals Neckermann, bol.com en Linda.

De cruisereizen zullen in eerste instantie voor klanten in Vlaanderen, Nederland en Denemarken beschikbaar zijn. Mogelijk rolt Sunweb de diensten in een later stadium verder in Europa uit.

Mattijs ten Brink, CEO bij Sunweb Group: “Sunweb maakt vakanties toegankelijk voor iedereen. Waar cruises soms nog het imago hebben van dure en exclusieve reizen, willen we ook daar aantonen dat Sunweb dit alternatief laagdrempeliger maakt. We helpen klanten om op hun manier vakantie te vieren. Die mogelijkheid om in te spelen op persoonlijke behoeftes breidt Sunweb dan ook voortdurend uit, zoals nu met cruisesaanbod. Vakanties worden steeds méér maatwerk, en we zijn er trots op onze klanten te voorzien van nieuwe en unieke vakantieherinneringen.”

Sunweb zegt voortdurend in gesprek te zijn met partners om de dienstverlening beter, toegankelijker én duurzamer te maken. Ten Brink hierover: “De cruisereizen zijn daar geen uitzondering op. Sunweb bespreekt duurzaamheid met alle partners, dus ook met de rederijen waarmee we samenwerken. Cruiserederijen moeten, net als andere bedrijven, in 2030 50 procent minder uitstoot veroorzaken en Sunweb maakt inzichtelijk wat de impact van reizen is, zodat onze klanten een weloverwogen keuze kunnen maken bij het boeken van hun vakantie.”

Author Sharon Evers