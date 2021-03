Taakstraf en voorwaardelijke celstraf na tonen valse coronatestuitslagen op Schiphol

De rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen (30 jaar) veroordeeld voor het tonen van valse coronatestuitslagen op Schiphol voor hun zakenreis naar Marokko. Ze hebben een taakstraf van 60 uur opgelegd gekregen en een voorwaardelijke celstraf van twee weken, met een proeftijd van twee jaar.

De twee toonden op 21 januari een negatieve uitslag van een zogenoemde PCR-test aan de marechaussee op de luchthaven. Op het certificaat stond een telefoonnummer van een huisartsenpraktijk waar de test zou zijn afgenomen. Maar na controle van de marechaussee bij de huisartsenpraktijk bleken de twee geen test te hebben gedaan. De verdachten bekenden een vervalste testuitslag te hebben laten zien. De twee werden geweigerd voor hun vlucht.

Ook tijdens de zitting gaven de twee verdachten hun fout toe. Ze hadden te laat in de gaten dat een PCR-test verplicht was en vreesden dat de uitslag te laat zou komen, verklaarden ze. Een van hen had via een kennis daarom valse certificaten gekocht. Hij had bovendien in de afgelopen maanden meerdere thuistesten gedaan en had geen klachten. Hij dacht dat hij daarom geen corona zou hebben. De andere verdachte was bang dat een PCR-test schadelijk voor zijn gezondheid zou zijn.

Door geen officiële PCR-test te doen en een valse uitslag te tonen, hebben de twee volgens het Openbaar Ministerie de kans aanvaard het coronavirus te hebben en te verspreiden. Het OM eiste voor beide verdachten twee maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De politierechter oordeelt dat de twee mannen zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift. Door opzettelijk het valse certificaat aan de marechaussee te tonen en daarmee te willen reizen, hebben ze het risico genomen om anderen in het vliegtuig en in Marokko te besmetten. Dat is een ernstig feit. De verspreiding van het coronavirus kan hard gaan. Het veiligheidssysteem dat luchthavens en vliegtuigmaatschappijen hanteren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt ondermijnd als we niet kunnen vertrouwen op de echtheid van de testcertificaten. Dat vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Een taakstraf is daarom passend, vindt de rechter. De voorwaardelijke celstraf moet een waarschuwing zijn dat de twee niet nog een keer in de fout gaan.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.