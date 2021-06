Tamara de Groot (Live to Travel) verlaat reisbranche

Tamara de Groot, Managing Director van het Nederlandse kantoor van Live To Travel, zegt per 31 juli de reisbranche vaarwel. Haar taken worden overgenomen door Eveline de Waal die de rol van ad-interim directeur krijgt.

De Groot werkt sinds de oprichting van Live To Travel in Nederland in 2010 bij het bedrijf en nam positie van Managing Director in 2015 over van de toenmalige directeur Takis Panagopoulos. Na ruim elf jaar werken bij de touroperator slaat zij een ander pad in, buiten de branche.

De Groot: “Live To Travel is een prachtig bedrijf dat echt voelt als mijn kindje. Het doet dan ook pijn om afscheid te nemen, maar ik kijk er ook enorm naar uit om iets compleet nieuws te doen en een nieuwe carrière op te bouwen. Ik heb zoveel geleerd en de meest waanzinnig mooie bestemmingen bezocht, fijne collega’s ontmoet en het warme bad van de reisbranche mogen ervaren. Ik zal het zeker missen. Het afgelopen jaar bracht mij de mogelijkheid om te heroverwegen wat ik wil en uiteindelijk een sprong in het diepe te gaan maken. Ik heb het volle vertrouwen in Live To Travel en het team en ben er van overtuigd dat ze een mooie toekomst tegemoet gaan.”

Eveline de Waal werkt nu zeven jaar voor Live To Travel: “Ik kijk uit naar deze uitdaging en ben vastberaden om samen met de collega’s verder te bouwen aan Live To Travel, waar we begin 2020 waren gebleven, voordat Corona uit brak. We hebben een mooi en compleet product en goede klantenbinding met de reisagenten. Daar zullen we in de toekomst nog meer op focussen.”

