TAT’s Travel Podcast: ANVR-contributie en Kers (TUI) over de Partij voor de Vakantie

In de TAT’s Travel Podcast van deze week praten Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) over het nieuws van de afgelopen dagen. Arjan Kers (CEO TUI Nederland) is te gast in de uitzending en vertelt over de Partij voor de Vakantie, vieren we straks met z’n allen vakantie in onze eigen achtertuin (?), wat hebben we er op dit moment aan dat we welkom zijn in Griekenland en gaat de ITB 2021 de boeken in als de allerbeste online reisbeurs aller tijden (?). Daarnaast worden zaken als de ANVR-contributie, dé persconferentie, het manifest van Jeannie Vincent en het spaargeld van de Nederlanders besproken.

 

