TAT’s Travel Podcast: Benschop op de BBQ, ANVR-Congres naar…

Deel dit artikel

In de TAT’s Travel Podcast van deze week gaan Tom van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff in op de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In deze uitzending wordt er gesproken over de bestemming van het ANVR-Congres in november en over de situatie op Schiphol. Wat is de situatie op dit moment, wat zijn de plannen en hoe gaat de zomer eruitzien? En gaan we Schiphol-baas Dick Benschop op de ANVR-Schiphol BBQ zien? Daarnaast wordt er gesproken over de ontwikkelingen bij KLM, over het nieuwste schip van Holland America Line en de move van Pieter Elbers (KLM) naar Indigo.



Author Arjen Lutgendorff