TAT’s Travel Podcast – Bonaire, sneltesten en OAD vs RABO

In de vierde aflevering van de wekelijkse TravelPro Podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door.

Arjen neemt deel aan de podcast vanaf Bonaire en deelt zijn ervaringen. Het eiland heeft een verzoek ingediend om Bonaire een ‘code oranje’ bestemming te maken. In hoeverre zijn sneltesten een oplossing voor de reisbranche? En hoe staat het met de rechtszaak OAD vs RABO? Je hoort het in deze podcast.