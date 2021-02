TAT’s Travel Podcast – Coby (DJI) te gast, KLM 1/2 uur eerder dicht, pakketreizen geen aanjager besmettingen

In de TAT’s Travel Podcast van deze week praten Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) deze week met Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties) over onder andere de SOS (Save Our Summer) campagne in Groot-Brittannië, Nederlanders die individueel boeken, de corridors, tests met een eerste busreis, Eurocommissaris Margrethe Vestager is volgens Tom zo dom dat ze kat met een u schrijft, we worden onrustiger over het Voucherfonds en voetballer Lionel Messi ziet wel toekomst in de reissector.

