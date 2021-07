TAT’s Travel Podcast – Corendon gaat Turkije uitvoeren en boos om stoppen steun

In de TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

Er wordt gesproken over de keuze van Corendon om ondanks het oranje reisadvies pakketreizen naar Turkije uit te gaan voeren, het afschaffen van de steunmaatregelen, KLM dat is overgegaan op NDC, de eerste cruise die is vertrokken vanuit een Amerikaanse haven en over het artikel in De Volkskrant waarin Frank Oostdam inzicht geeft in het lobbyen in Den Haag.

Video

De TAT’s Travel Podcast is niet alleen te beluisteren als podcast, maar als ook video te bekijken. Schuif digitaal aan bij Tom, Arjen en Theo in deze video.

