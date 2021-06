TAT’s Travel Podcast – Corendon vs Sunweb, vakantie-framing, d-reizen, Gangnam Style

In de TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkeling in de reisbranche van deze week. Waaronder, weer meer landen op geel en groen, wat gebeurde er rondom d-reizen, Jeannie Vincent neemt afscheid, de rechtszaak van Corendon – Sunweb, wat wordt er morgen gezegd tijdens de persconferentie, er wordt gesproken over vakantie-framing en nieuwe aanwijzingen om (makkelijker dan ooit) vliegtickets te winnen naar Zuid-Korea.



Video

Vanaf deze week is de TAT’s Travel Podcast niet alleen te beluisteren als podcast, maar ook te bekijken als video. Schuif digitaal aan bij Tom, Arjen en Theo in onderstaande video.

The Masked Traveller

Wil jij Zuid-Korea nóg beter leren kennen? Ter gelegenheid van 60 jaar betrekkingen met Nederland lanceert de Korean Tourism Organization in samenwerking met TravMagazine, TravelPro en TravEcademy de campagne The Masked Traveller, waarbij je geweldige prijzen kan winnen! Benieuwd wie The Masked Traveller van deze week is? De aanwijzing zit in deze podcast!