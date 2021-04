TAT‘s Travel Podcast: Curator König over d-reizen, geen extra steun en testen voor de bühne

In de TAT’s Travel Podcast van deze week hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het met Bavo König (curator, gespecialiseerd in onder andere ondernemings- en insolventierecht) als gast over het faillissement van D-rt en wat er allemaal komt kijken bij het werk van een curator, testreizen is bezigheidstherapie voor de reisbranche, de kritiek van Jan publiek, klanten die geen boek hebben gelezen, de lobby, vliegverbod of kan je gewoon vliegen, het Malieveld omspitten en Barcelona Airport op Isla Margarita.



