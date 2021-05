TAT’s Travel Podcast: Directe incasso, alles over d-reizen, toekomst ZRA’s en onderuitputting Voucherfonds

In de TAT’s Travel Podcast van deze week hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de actualiteit van deze week.

De gewijzigde reisadviezen, wanneer komen de volgende wijzigingen in de reisadviezen, komen er wel of geen algemene regels in Europa met betrekking tot het reisadvies, de PCR-testen, de lobby voor ver, de staatssteun aan KLM, twee weken eten op je hotelkamer in Thailand, wat is het laatste nieuws vanuit de crediteurencommissie, hoe gaat d-reizen eruit zien met Prijsvrij, op welke adressen komen de Hillman Travel reisbureaus, komt het tot directe incasso en de media spreekt niet over 95% van de Nederlanders die wél hun geld hebben teruggekregen.



