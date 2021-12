TAT’s Travel Podcast – Geen bier geen Vakantiebeurs, omikron en hoe moet de reisbranche verder?

Deel dit artikel

In de TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine), de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

Deze week gaat het in de podcast over omikron en de gevolgen, het niet doorgaan van de Vakantiebeurs, de lancering van ‘Best of Japan’ door Hans de Wilde, de WHO die 60-plussers adviseert om niet te reizen, nieuws vanuit Duitsland én België, de CBS-cijfers waaruit bleek dat de reisbranche in het derde kwartaal 109% meer omzet draaide dan in dezelfde periode vorig jaar en Club Med naar de Verenigde Staten. Wat er nog meer aan tafel wordt besproken, hoor je door te luisteren naar de podcast.



