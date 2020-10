TAT’s Travel Podcast – Harco’s Cadeaushop, DTRU wat nu? Koude douche voor…

Deze week gaan we in gesprek met Harco van Uden (ITG Companies) die vorige week de ReisVoucherCadeauShop heeft gelanceerd. Hij legt uit hoe het initiatief precies werkt. Daarnaast bespreken we het interview met Erik van der Waard en Jan Henne de Dijn, dat is verschenen in het AD. Hebben we het over TUI die stopt met vakanties aanbieden onder het merk Kras en deelt Theo een koude douche uit!

In deze wekelijkse podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door.

 

