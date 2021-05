TAT’s Travel Podcast: Hillman omzeilt curatoren, ANVR wil gratis PCR-testen, Doets ze het weer, neanderthalers

In de TAT’s Travel Podcast van deze week is Frank Oostdam (directeur ANVR) te gast. Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) hebben het met Oostdam over het laatste nieuws uit de reissector, zoals het ongenoegen dat onder andere Elske Doets uit over de vertegenwoordiging van de ANVR, het eerste D-RT faillissementsverslag, Hillman Travel dat de curatoren omzeilt, Oostdam wil Booking.com weer eens gaan benaderen om ANVR-lid te worden, de persconferentie van volgende week, het wijzigende reisadvies en de ANVR spoort de overheid aan om PCR-testen gratis te maken.

