TAT’s Travel Podcast met Brinkman (VvKR) over ANVR-VvKR Reisadvies Monitor en duivelse dilemma’s

Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (hoofdredacteur TravelPro) hebben dit keer Ton Brinkman (voorzitter VvKR) te gast. Er wordt gesproken over het stoppen van de steun, de groei van het aantal VvKR-leden en wel of niet oranje bestemmingen aanbieden. Brinkman gaat tevens in op het idee van Van Apeldoorn om naast de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken een ANVR-VvKR Reisadvies te lanceren.