TAT’s Travel Podcast met Telegraaf-verslaggever Koen Nederhof

In de TAT’s Travel Podcast van deze week gaan Tom van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff samen met Telegraaf-verslaggever Koen Nederhof in op de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In deze uitzending gaat het weer over de vliegtaks en andere taksen die bijvoorbeeld overheden invoeren, de plannen van Europa met aanbetalingen, maar ook komen de schoolvakanties aan bod, het nieuws dat de ACM de klachten heeft afgewezen over de verhoogde tarieven voor luchtvaartmaatschappijen die Schiphol voor de komende drie jaar heeft vastgesteld en uiteraard ontbreekt het nieuws uit Duitsland niet.

Author Arjen Lutgendorff