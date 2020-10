TAT’s Travel Podcast – Middelvinger Ryanairs O’Leary, Katja Schuurman boos en Klaver zwetst

De reisbranche zou volgens de Tweede Kamer de boosdoener zijn van de tweede golf, maar waarom zijn de besmetting in Duitsland dan zo laag? Daarnaast bespreken we de stuntprijzen van Ryanair, is Katja Schuurman boos en hebben we het over de discussie met de geschillencommissie.

In deze wekelijkse podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door.

Reisbranche boosdoener van de tweede golf? Deze cijfers laten anders zien. Download en deel deze foto voor op je eigen pagina! Posted by TravelPro on Monday, 12 October 2020

