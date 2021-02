TAT’s Travel Podcast – Prof. dr. de trendwatcher, is cruisen nog leuk, liegen en bezwaarschrift

In de TAT’s Travel Podcast van deze week praten Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) je weer bij over het wel en wee in de reissector.

Uiteraard wordt de lancering van Voyago, Beers of the World besproken, zijn de eerste studiereisdata bekend, is de reissector nog steeds de gebeten hond onder politici in binnen- en buitenland, wordt de vraag gesteld of een cruise nog wel leuk is en zijn de zware straffen die de Britten mogelijk opleggen aan leugenaars wel terecht?

