TAT’s Travel Podcast – Reuver (SGR) over het Voucherfonds

Erik Jan Reuver (directeur SGR) vertelt uitgebreid over het voucherfonds, wie daarvoor in aanmerking komen en hoe je daarvoor in aanmerking kan komen. Verder hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over het laatste nieuws uit de reissector waaronder Corendon – Sunweb, het oranje reisadvies voor Curaçao en de overheid is geen Sinterklaas voor ZRA’s.

 

In deze wekelijkse podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.