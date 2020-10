TAT’s Travel Podcast – Schop onder onze billen, BOOStdam en doe-het-zelf ramp

Deze week hebben we het over de achterkant van de vouchermedaille, de brillencollectie van Elske Doets, godgeklaagd, sorry BuZa, vloeken en schoppen en wat als de reissector implodeert? De ramp valt niet te overzien wanneer consumenten hun vakantie zelf gaan samenstellen en wat te denken van de schop onder de billen die de reissector deze week kreeg!

In deze wekelijkse podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door.

