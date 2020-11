TAT’s Travel Podcast – Stoppen met janken, Gekkenhuis en BuZa aansprakelijk

Er is licht aan het einde van de tunnel en dat geeft hoop, de uitzichtloosheid verdwijnt. In de podcast wordt de verwachting uitgesproken dat het nu heel snel kan gaan, maar wat gaat er gebeuren met reizen? Verder het advies aan de overheid om de consument te adviseren om met de georganiseerde reissector op reis te gaan. Theo vertelt hoe het er achter de schermen aan toeging tijdens het grote interview voor de Top 50 die begin december verschijnt. Tom vertelt over wat hij een grote overwinning vindt, waarom hij deze week uitgeteld op de bank lag en er schijnt een foto te circuleren van Theo met een stok in z’n neus.

 

In deze wekelijkse podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door.

