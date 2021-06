TAT’s Travel Podcast: Strijd, geen begrip overheid(?), TravDay, SolFly, Makro

In de TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In de podcast van deze week is Iduna ter Schegget (Vakantieduiker.nl) te gast. Zij vertelt over de bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat. Daarnaast gaat het over vakantie boeken via de Makro, de TravDay voor de reissector op 27 september (schrijf je hier gratis in), het faillissement van SolFly, de CoronaCheck-app, VakantieXperts, de protesten in Engeland, de reisadviezen, minder start-stop vakanties en Sander de Rooij (TravelSpirit) koopt flink wat Voyago-bier.



© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.