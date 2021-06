TAT’s Travel Podcast: The Travel Club, directe incasso, d-reizen, krankjorum, de barometer, winactie

In de TAT’s Travel Podcast van deze week hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de actualiteit van deze week.

Wat is er betaald voor The Travel Club? Waar kennen we de eigenaar van The Travel Company Direct van? Hoe staat het ervoor met d-reizen? Je zal maar bij een reisbedrijf werken en te maken hebben met de reisadviezen die continu wijzigen. De corona2travel.nl website gaat live, wanneer kunnen we gratis PCR-testen verwachten? Frankrijk en het gele boekje. De barometer van oranje naar geel, er gloort hoop voor Amerika, NDC, KLM Holidays, de CAO die is verlengd en de directe incasso.

The Masked Traveller

Wil jij Zuid-Korea nóg beter leren kennen? Ter gelegenheid van 60 jaar betrekkingen met Nederland lanceert de Korean Tourism Organization in samenwerking met TravMagazine, TravelPro en TravEcademy de campagne The Masked Traveller, waarbij je geweldige prijzen kan winnen! Benieuwd wie The Masked Traveller van deze week is? De aanwijzing zit in deze podcast!

