TAT’s Travel Podcast – Tom en Arjen, Theo is op vakantie

In de TAT’s Travel Podcast van deze week gaan Tom van Apeldoorn en Arjen Lutgendorff in op de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In deze uitzending gaat het hoofdzakelijk over de situatie op Schiphol tijdens de meivakantie. Waar lagen de problemen, waar liggen de oplossingen, hoe gaat de zomer er uitzien? Verder worden de boetes die ILT aan airlines gaf besproken, nieuws uit Duitsland en het aanbod aan vacatures in de reissector wordt steeds mooier.



Author Arjen Lutgendorff