Deel dit artikel











In deze TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het met Minet van Wees (TravelXL) en Tirso Tromp (Aruba Tourism Authority) over de ontwikkelingen in de reisbranche.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel