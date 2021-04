TAT’s Travel Podcast – Voucherfonds, ANVR-ledenvergadering, evenementen, Travel360

In de TAT’s Travel Podcast van deze week hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de goedkeuring door Europa van het Voucherfonds, de extra ANVR-ledenvergadering, reisbureau Onur Air, boze lezers over ‘premium’, de Vakantiebeurs, de Consumentenbond, hoe gaan we weer op reis en is de consument bang om te boeken?

 

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.